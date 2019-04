Hoffenheim - Wolfsburg 1:4 : Wolfsburg landet einen Big Point im Kampf um Europa

Sinsheim Zwei Patzer von Torwart Oliver Baumann haben die TSG Hoffenheim im Rennen um einen Platz in der Königsklasse weit zurückgeworfen. Nach vier Siegen in Folge unterlagen die Kraichgauer 1:4 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg.

Der zuvor starke Baumann ließ zunächst einen harmlosen Kopfball des Niederländers Wout Weghorst durch die Arme rutschen (69.). Auch beim dritten Gegentreffer von Maximilian Arnold aus spitzem Winkel (85.) sah der Keeper nicht gut aus. Zudem waren der Brasilianer William (41.) und noch einmal Weghorst (88.) für Wolfsburg erfolgreich. Es war der erste VfL-Sieg in Sinsheim seit sechseinhalb Jahren. Der Ungar Adam Szalai (9.) traf für Hoffenheim. Durch die Niederlage hat die TSG, die in der vergangenen Saison Dritter wurde, vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

"Das ist wahnsinnig ärgerlich, ich habe ihn so blöd selber reingemacht", gab Baumann am Sky-Mikrofon mit Blick auf das entscheidende 1:2 zu und fügte mit Galgenhumor an: "Bis auf das andere Tor, das auch ärgerlich war, habe ich alles gehalten. Ich weiß auch nicht, was heute los war. Aber wir sind ja alle Menschen."