1:1 im Freitagsspiel Stuttgart verhindert in Augsburg erste Niederlage unter Hoeneß

Winterzugang Dion Beljo (8.) hatte die überlegenen Augsburger mit seinem zweiten Saisontor in Führung gebracht. Doch aus dem sechsten Sieg der Hausherren an einem Freitagabend nacheinander wurde nichts, weil der VfB doch noch seine Gier aus den ersten drei Begegnungen mit Hoeneß wieder fand. Am Wochenende droht dennoch der Absturz auf Platz 17.