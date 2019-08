Entdecken Amazon und Netflix die Bundesliga? : Deutscher Profifußball träumt von neuen Dimensionen der Vermarktung

Frankfurt/Main Weltfirmen wie Amazon, Google oder Netflix könnten mit neuen Milliarden die Vermarktung des Fußballs revolutionieren. Schon lange vor der nächsten TV-Rechtevergabe streiten die Profiklubs erbittert um Einnahmen, die es noch gar nicht gibt.

Mit letzterer Einschätzung liegt Hoeneß allerdings falsch. Die Chefs der Profiklubs können sich sehr wohl vorstellen, was bei der für Mai 2020 geplanten Vergabe der Medienrechte ab der Saison 2021/22 möglich sein könnte. Nur deshalb haben sie sich bei ihrer Versammlung am Mittwoch in Berlin mächtig in die Haare bekommen. Jeder will ein besonders großes Stück vom Kuchen abhaben. Von der Angst vor dem Platzen der Blase oder dem angewiderten Abwenden der Fans spricht derzeit kaum jemand - die Gier regiert (wieder einmal) im deutschen Profifußball.