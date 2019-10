Bundesliga eng beisammen : Spitze umkämpft wie seit 13 Jahren nicht mehr

Hamburg Borussia Mönchengladbach steht nach dem 7. Spieltag auf Platz eins der Bundesliga. Die Spitze ist zu diesem Zeitpunkt der Saison so eng beisammen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Momentaufnahme oder doch ein echter Trend?

So kuschelig war es schon lange nicht mehr. Die erstaunlichen Patzer der Topteams Bayern München und Borussia Dortmund sowie die frechen Auftritte der Überraschungsmannschaften haben an der Spitze der Bundesliga eine Tabellenkonstellation hervorgebracht, die es seit 13 Jahren nicht gab. Die Fans dürfen sich auf einen heißen Herbst mit viel Spannung freuen.

"In den vergangenen Wochen haben wir gemerkt, dass es auch schnell in die andere Richtung kippen kann. Daher wissen wir das einzuordnen", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose nach dem überzeugenden 5:1 am Sonntag gegen den FC Augsburg. „Ich werde in den zwei Wochen sicher mal häufiger auf die Tabelle schauen“, freute sich Christoph Kramer über die Bundesliga-Spitze. Wolfsburgs Chefcoach Oliver Glasner sah in der Spitzenplatzierung nach dem 1:0-Sieg gegen Union Berlin wenig später ebenfalls eine Momentaufnahme und betonte wie eng die Liga beisammen ist. "Es gibt keine Pflichtsiege. Egal wer, wann, wo gegen wen spielt", sagte der 45-Jährige: "Ich denke schon, dass die Liga sehr ausgeglichen ist."