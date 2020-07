Die DFL hat einen Leitfaden zur Rückkehr von Zuschauern in die Stadien der Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Bis zu jeder zweite Sitzplatz und ein Achtel der Stehplätze könnten demnach maximal besetzt werden. Auch wenn die örtlichen Gesundheitsämter das letzte Wort haben und es wahrscheinlich ist, dass die Auslastung am Ende deutlich geringer bleiben wird, zeigen wir Ihnen die möglichen Stadionkapazitäten in Coronazeiten laut dem DFL-Plan.