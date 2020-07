Kostenpflichtiger Inhalt: Fans, Götze, Klagen, EM & Co. : Sieben Thesen zur neuen Bundesliga-Saison

Mario Götze Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Wird es Gästefans in den Stadien geben? Was passiert mit Mario Götze, Marco Rose, Schalke 04? Steigt Fortuna wieder auf und die EM am Ende wirklich in zwölf Städten? Endet die Saison vor Gericht? Wir fomulieren sieben Behauptungen in Bezug auf die kommende Bundesliga-Spielzeit.