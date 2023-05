Zahlenprognose zum Saisonfinale KI sieht Schalkes Chance auf den Klassenerhalt bei sechs Prozent

Lange ist es her, dass erst am letzten Spieltag der Meister der Bundesliga feststand. Zwar konnte der BVB am Wochenende an den wankenden Bayern vorbeiziehen, trotzdem trennen die beiden Titelfavoriten nur zwei Punkte. Noch spannender ist der Kampf um den Klassenerhalt. Mit Hertha BSC steht zwar schon der erste direkte Absteiger fest, auf dem 17. sowie dem Relegationsplatz 16 kann sich aber noch Einiges tun.