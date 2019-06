Fußball-Bundesliga : Innenminister lehnen Klub-Beteiligung an Polizeikosten ab

Innenminister lehnen Klub-Beteiligung an Polizeikosten ab

Innenminister Horst Seehofer bei der Innenministerkonferenz in Kiel. Foto: dpa/Frank Molter

Kiel An jedem Fußball-Wochenende sind Tausende Polizisten im Einsatz. Im Raum steht der Vorschlag, die Bundesliga-Klubs sollten sich an den entstehenden Kosten beteiligen. Die Innenminster der Länder haben sich dagegen ausgesprochen.

Die Vereine der Fußball-Bundesliga sollen künftig mehr tun, um bei ihren Spielen Krawalle zu verhindern. Eine Beteiligung der Klubs an den Kosten lehnt eine Mehrheit der Innenminister von Bund und Ländern aber ab. „Die Menschen zahlen ihre Steuern, und da haben Sie ja auch den Anspruch darauf, dass der Staat eine der wichtigsten Aufgaben erfüllt, nämlich ihre Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag bei der Innenministerkonferenz in Kiel. Aufgabe der Vereine sei es, Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter aus den Stadien zu verbannen. Darüber werde es im Herbst ein Gespräch mit dem DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) geben. Er erwarte, dass sich daran auch die Vereinspräsidenten beteiligen, betonte Seehofer.