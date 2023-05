Showdown im Abstiegskampf Schalke? Bochum? Stuttgart? Warum nur Hertha den Abstieg verdient hat

Bliebe noch Hertha BSC. Der Klub aus dem Berliner Westend ist die blau-weiße Packungsbeilage der Bundesliga, die mahnend darauf hinweist, dass Tradition allein nicht reicht, um als „Traditionsverein“ wahrgenommen zu werden. Trotz hinreichender Belege, dass Hertha ein etabliertes Ensemblemitglied deutscher Profiligen ist, ist es mit dem Zauber des Sportclubs formerly known as „Big City Club“ nicht weit her. Da kommt inzwischen einiges zusammen: Das Stadion am Ende der Stadt, in dem nur gute Stimmung noch seltener als gutes Wetter ist. Eine zwischenzeitlich bewusst rotzige Ansprache in der Öffentlichkeitsarbeit und zuletzt der so absehbar gescheiterte Plan, mit sehr viel fremdem Geld schnellen Erfolg zu kaufen. Damit begründet man selten neue Freundschaften. Während mindestens ein tränenreicher Abschied programmiert ist, kann sich die Liga zumindest auf diesen Abstieg einigen. Verdient ist er allemal. Als Quittung für die Großmannsucht, die den Klub statt nach Europa nun sogar in existenzielle finanzielle Nöte bringt. Das lässt sich als Gerechtigkeit alttestamentarischer Bauart empfinden, wenn man ignoriert, dass auch die Bayerns und Dortmunds dazu beitragen, dass sich Klubs mitunter fragwürdige Zugänge zum Geld besorgen. Traurig ist deshalb auch dieser Abstieg, nicht zuletzt weil Hertha eine undankbare Rolle zuletzt so exzellent besetzte. Manche brauchten auch erst fünf Jahre ohne den HSV um festzustellen, dass ohne ihn etwas fehlt.