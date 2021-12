Souveräner 4:0-Erfolg : FC Bayern gewinnt auch gegen Wolfsburg und verschärft VfL-Krise

München Die Münchner Fußballstars können ihren Weihnachtsurlaub genießen. Zum Jahresabschluss bejubeln sie ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg, dessen dramatischer Sinkflug unter Florian Kohfeldt anhält. Lewandowski stellt einen Torrekord auf.

Herbstmeister FC Bayern München hat es im 400. Bundesligaspiel von Thomas Müller zum Jahresabschluss gegen den Krisenclub VfL Wolfsburg noch einmal krachen lassen. Drei Tage nach dem 5:0-Schützenfest beim VfB Stuttgart beendeten die in dieser Saison extrem torhungrigen Münchner Fußballstars am Freitagabend die Hinrunde mit einem standesgemäßen 4:0 (1:0) in der zuschauerlosen Allianz Arena. 56 Treffer nach einer Halbserie sind Rekord.