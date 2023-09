Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim Warum der Erfolg der Kleinen eine Chance für die Bundesliga sein kann

So manchen Vermarktungs-Sachbearbeiter in der Deutschen Fußball-Liga oder in den Büros der Privatsender erschreckt dieser Zustand der deutschen Erstklassigkeit, weil sie wohl mit einigem Recht befürchten müssen, dass mit Darmstadt und Heidenheim in Schanghai und Singapur (und sehr wahrscheinlich auch in München oder Frankfurt) wohl kaum vernünftige Einschaltquoten zu erzielen sind. Höhnische Anhänger der Scheinriesen in der Zweiten Liga, zu denen die ehemaligen Großmeister Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf ebenfalls gehören, spötteln deshalb über die Verzwergung der Bundesliga.