Maximilian Eggestein (SC Freiburg) Nach Bremens Abstieg wechselte Eggestein für fünf Millionen Euro in den Breisgau. Und dort sicherte er sich schnell einen fixen Platz in der Startelf. Und mehr noch: Er lieferte anderen jungen Spielern den Beweis: Seht her, wie man sich in Freiburg entwickeln kann und was man mit dem SCF erreichen kann - den Europapokal.