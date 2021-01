Immer wieder SVW! Claudio Pizarro wechselte nicht weniger als fünf Mal zu Werder Bremen. 1999 kam der Peruaner von Alianza Lima in die Hansestadt und traf dort so fleißig, dass die Bayern auf ihn aufmerksam wurden. 2001 ging er für 15 Millionen D-Mark nach München und gewann dort alles, was es zu gewinnen gab. 2007 konnte er sich aber schließlich nicht auf einen neuen Vertrag einigen und wechselte zum FC Chelse. In England konnte er sich aber wiederum nicht durchsetzen, wechselte erst per Leihe zurück zu Werder, dann wieder nach London und kam schließlich nach einigem Hickhack nach Bremen, wo er sich erneut als zuverlässiger Torjäger bewies. Da Pizarro ablösefrei zu haben war, schlugen 2012 schließlich erneut die Bayern zu und fanden in dem inzwischen schon 33-Jährigen eine verlässliche Alternative. Drei Jahre später erhielt er in München keinen neuen Vertrag mehr, wechselte im September zurück zu Werder Bremen und erzielte in 28 Bundesliga-Spielen 14 Tore, in der Saison darauf jedoch nur noch ein weiteres. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde, schloss sich Pizarro dem 1. FC Köln an, kam dort aber auch nur noch zu Kurzeinsätzen, stieg als Tabellenletzter ab und kehrte ein viertes Mal zu Werder zurück, um seine Karriere dort zu beenden. Nach einer Saison, in der er bereits verschiedene Altersrekorde bracht, hängte er sogar noch ein weiteres Jahr dran. Im Sommer 2021 beendete er seine Karriere mit 41 Jahren - natürlich in grün-weiß.