Pal Dardai

In höchster Not beförderte Hertha die Vereinsikone zu Jahresbeginn zurück auf den Cheftrainer-Posten. Er brachte das ein, was er kann: Klarheit, Teamfähigkeit, Sicherheit und ein Augenzwinkern nach außen. So rettete Dardai seinen Herzensklub vor dem Abstieg.