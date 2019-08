FORTUNA DÜSSELDORF

WAS LIEF GUT? Sportvorstand Lutz Pfannenstiel konnte im Großen und Ganzen alle Wünsche seines Trainers Friedhelm Funkel erfüllen und so gut es ging für alle Positionen nachlegen.

WAS LIEF SCHLECHT? Nach guten Ergebnissen in der Vorbereitung enttäuschte Fortuna in der ersten Pokalrunde auf der ganzen Linie. Beim 3:1 n.V. beim Oberligisten FC Villingen offenbarten die Rheinländer jede Menge Schwächen.

ZITAT DER VORBEREITUNG: "Wir haben doch gesehen, was passiert, wenn man sich selbst zerfleischt - so wie in Stuttgart und Hannover. Oder wenn man den Trainer zu früh wechselt. Dann steigt man eben ab. Absoluter Irrsinn! Es dürfen auch nicht zu viele Leute mitreden. Je weniger sich einmischen, desto besser ist es für Fortuna." (Trainer Friedhelm Funkel)