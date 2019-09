Die Bundesliga rückt zusammen : Ein Hoch auf die neue Ausgeglichenheit

Schalkes Jonjoe Kenny beim 3:1 in Leipzig.

Meinung Düsseldorf In der Frühphase der Saison präsentiert sich die Bundesliga in der oberen Hälfte ausgeglichener als gedacht. Das tut einer Liga gut, die allzu oft davon lebt, dass Bayern und Dortmund zweimal im Jahr gegeneinander spielen.

Gerade einmal sechs Spieltage ist die Bundesliga alt, und schon sind sie wieder da: die „spanischen Verhältnisse“ im deutschen Fußball. Doch was meist als Synonym für eine gähnend langweilige Meisterschaftsentscheidung steht, weil ein Überteam dem Rest enteilt ist, meint aktuell genau das Gegenteil. Denn wie in der Primera Division ist auch in der Bundesliga die große Ausgeglichenheit ausgebrochen.