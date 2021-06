Rummenigge hofft auf „volle Kapelle“ : DFL-Boss geht von Fan-Rückkehr zur neuen Saison aus

Berlin Die Fußball-Bundesliga will zum Start der kommenden wieder vor Zuschauern spielen und die Zahlen der EM übertreffen. DFL-Boss Seifert stellt erste Forderungen an die Politik auf und erhält prominente Unterstützung.

Angesichts sinkender Corona-Infektionen setzen deutsche Spitzenfunktionäre auf eine Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien. „Es geht hier um Grundrechte von Menschen und Unternehmen. Es gab gute Gründe, diese vorübergehend einzuschränken. Aber es gibt zwischenzeitlich mehr Gründe, diese Einschränkungen schrittweise zurückzunehmen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (52) im „Bild“-Interview (Donnerstag). Er sehe „derzeit wenig Gründe, um in der zweiten Jahreshälfte nicht schrittweise zum Normalbetrieb von Großveranstaltungen jeglicher Art zurückzukehren“. In der abgelaufenen Saison wurde - abgesehen von wenigen Partien zum Ende der Spielzeit - ohne Zuschauer gespielt.