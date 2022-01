Schiri in der Kritik : Der Fall Zwayer kennt nur Verlierer

Schiri in der Kritik

Schiedsrichter Felix Zwayer (r.) läuft im Spiel BVB gegen Bayern an Dortmunds Jude Bellingham zum Spielfeldrand, um sich den Videobeweis für den anschliessend gegebenen Strafstoß anzuschauen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Analyse Düsseldorf Der Schiedsrichter pfeift womöglich kein Spiel mehr. Der Referee-Chef Lutz Michael Fröhlich muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, die Affäre von 2004 um Zwayers Rolle beim Fall Robert Hoyzer erst auf Druck aufzuklären.

Wann immer sich Funktionäre im Deutschen Fußball-Bund als Reformer und Aufklärer darstellen wollen, da geben sie dem Wort „Transparenz“ breiten Raum in ihren Reden. Das ist im Schiedsrichterwesen nicht anders. Dabei handelt es sich hier um die öffentlich wahrscheinlich undurchsichtigste Abteilung des größten Sportverbands der Welt. Niemand hat bis jetzt schlüssig widerlegen können, dass Günstlingswirtschaft Karrieren befördert, und dass fehlende Rückendeckung ebenso Karrieren beenden kann.

Zwayer wurde zur Last gelegt, als Assistent von Hoyzer 300 Euro angenommen zu haben, um Manipulationen beim Drittligaspiel Wuppertaler SV – Werder Bremen Amateure zu decken. Zwayer bestritt das, wurde dennoch für sechs Monate gesperrt, weil das DFB-Sportgericht „davon ausging“, dass er Geld genommen hatte. Bis heute ist dieses Detail nicht geklärt. Das ist ein weiterer Skandal, dessen Aufdeckung die Welt dem Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich verdankt. Zwei erstaunliche Entscheidungen gingen der großen Aufklärung voraus. Zunächst knickte der DFB vor dem Dortmunder Gejammer über angebliche Benachteiligung ein und zog Zwayer auf unbestimmte Zeit von Einsätzen im Zusammenhang mit dem BVB ab. Dann ging Zwayer „auf eigenen Wunsch“, wie es heißt, in eine Pause – ebenfalls auf unbestimmte Zeit. Schließlich sprach Fröhlich ein ebenso bemerkenswertes Wort. „Die Robert-Hoyzer-Affäre“, sagte er, „müsste irgendwann mal aufgeklärt werden. Ich würde es sehr begrüßen. dass man weiß, was damals passiert ist.“ Fast achtzehn Jahre nach dem Manipulationsskandal fordert der oberste Schiedsrichter Aufklärung. Das sind fast vatikanische Verhältnisse. Wer da keine Schnappatmung bekommt, dem ist nicht mehr zu helfen.