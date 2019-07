Fußball-Bundesliga : Darum ist das Transferfenster in diesem Jahr länger geöffnet

Frankfurt am Main Klubs aus der Fußball-Bundesliga können in diesem Jahr länger Spieler unter Vertrag nehmen. Das hat einen einfachen Grund.

Das Transferfenster für die erste und zweite Fußball-Bundesliga läuft in diesem Sommer länger. Weil der 31. August als festgelegter Abschluss der Transferperiode in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, sind Neu-Verpflichtungen noch bis 2. September möglich, wie die Deutsche Fußball Liga am Montag bestätigte. Vertragslose Spieler können in Deutschland auch danach noch verpflichtet werden.