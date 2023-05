Fußball-Bundesliga Auf diese Spieler kommt es im Abstiegskampf besonders an

Marius Bülter (FC Schalke 04)

Nur zwei Schalker trafen in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesliga vor ihm zweistellig - Klaas-Jan Huntelaar und Guido Burgstaller. Dass er nun in einem Atemzug mit ihnen genannt wird, ist Marius Bülter schon nicht mehr zu nehmen. Nachdem er sogar in der Zweiten Bundesliga phasenweise um seinen Platz in der Schalker Startelf kämpfen musste, ist er in der Schlussphase der laufenden Erstligarunde in der Form seines Lebens. Acht seiner elf Saisontore erzielte er in den vergangenen zehn Spielen. Wer gesehen hat, mit welchem Selbstvertrauen er das erste Tor in Mainz erzielte, um sehr viel später den entscheidenden Elfmeter zunächst rauszuholen und dann reinzuschieben, erkennt, welchen Unterschied Formstärke machen kann. Bülter ist die personifizierte Schalker Euphorie. Entscheidend könnte dabei sein, dass der 30-Jährige sich von diesen Emotionen scheinbar nichts anhaben lässt und schon Minuten nach einem Drama wie in Mainz wieder so cool ist wie am Elfmeterpunkt. Problematisch für S04: Bülter ist nur noch eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt. Sein Trainer Thomas Reis deutete daher sogar schon an, dass er am Wochenende in München womöglich für das Heimspiel gegen Frankfurt geschont werden könnte. Nicht nur bei Borussia Dortmund, die auf Schalker Hilfe bei den Bayern hoffen, wird man das vermutlich nicht gerne hören.