Übersicht Das müssen Sie zum 32. Bundesliga-Spieltag wissen

Düsseldorf · Das Rennen um die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wird auch am 32. Spieltag fortgesetzt. Kann der FCB seinen knappen Vorsprung gegenüber dem BVB behaupten? Was passiert zudem im Abstiegskampf? Alles Wissenswerte zu den Partien.

12.05.2023, 17:05 Uhr

Bayerns Leroy Sane (l) und Tom Krauß von Schalke versuchen an den Ball zu kommen. Foto: dpa/Bernd Thissen

(dpa/RP)