Übersicht Das müssen Sie zum 30. Bundesliga-Spieltag wissen

Borussia Dortmund will im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorlegen. Der BVB tritt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Dazn) beim VfL Bochum an und ist dort klarer Favorit. Mit einem Sieg beim Ruhrgebiets-Rivalen würden die Dortmunder der Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend auf vier Punkte vergrößern. Die Bayern spielen erst am Sonntag gegen Hertha BSC.