Übersicht Das müssen Sie zum 27. Bundesliga-Spieltag wissen

Düsseldorf · Am Osterwochenende steigt der 27. Spieltag der Bundesliga. Am Karfreitag wurde wie üblich nicht gekickt, dafür gibt es ein drittes Spiel am Sonntag. Alles wissenswerte zu den Partien.

08.04.2023, 17:38 Uhr

Matthijs de Ligt jubelt nach seinem Tor für Bayern in Freiburg. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

(dpa/RP)