Bundesliga Alle Meisterschafts-Entscheidungen seit 1963

Saison 1973/74



Meister: Bayern München

Spieltag: 33 von 34

Datum: 11. Mai 1974



Borussia Mönchengladbach verliert bei Fortuna Düsseldorf am 33. Spieltag 0:1, so dass Bayern München dank eines 1:0 gegen Kickers Offenbach den dritten Titel in Folge holt. Eine Woche später kassiert der Meister am Gladbacher Bökelberg eine 0:5-Klatsche - es ist der Tag nach dem Sieg im Finale des Landesmeister-Pokals gegen Atletico Madrid.