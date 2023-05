33. Bundesliga-Spieltag Die alternative Elf der Woche

Keven Schlotterbeck (VfL Bochum)

Keven Schlotterbeck musste sich einst von Marco Richter einen bösen Konter einfangen. Nachdem der Innenverteidiger auf Instagram frotzelte, dass der Hertha-Stürmer nur Tore bei Fifa an der Spielkonsole schießen würde, antwortete Richter augenzwinkernd: „Tatsächlich hab ich ein wenig gegrinst. Bis ich gesehen habe, dass Du ja gar nicht der gute Schlotterbeck bist.“ Dass Schlotterbeck bei seinem Treffer für den VfL Bochum in der 94. Minute zunächst an Richter gedacht haben wird, ist unwahrscheinlich. Wenn man es als Fortsetzung der freundschaftlichen Kabbelei sehen will, geht der Punktsieg in dieser Runde klar an Schlotterbeck, der Richters Hertha mit seinem Tor endgültig in die 2. Bundesliga beförderte.