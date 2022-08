Teure Hemden : So viel kosten die neuen Bundesliga-Trikots

Foto: dpa/Sven Hoppe 20 Bilder Die Trikotpreise der 18 Bundesliga-Klubs

Wer in der neuen Bundesliga-Saison das aktuelle Trikot seines Lieblingsklubs tragen möchte, muss dafür in der Regel über 100 Euro berappen. Der Spitzenreiter in der Preisrangliste bleibt auch in der neuen Saison vorn.

Union Berlin hat sich klammheimlich als feste sportliche Größe in der Bundesliga etabliert. Was die Trikotpreise betrifft, sind die Köpenicker sogar Spitzenreiter. 109,90 kostet das aktuelle Standardtrikot mit Beflockung und Bundesliga-Logo auf dem Ärmel. Das ist immerhin noch ein Euro mehr als in der Vorsaison, in der Union bereits das teuerste Trikot trug.

Außer Konkurrenz bewegt sich der Hauptstadtklub damit aber keinesfalls. Eintracht Frankfurt folgt auf Rang zwei mit 108 Euro für die Vollausstattung knapp dahinter. Das Trikot des Dauermeisters FC Bayern München landet mit 104,95 auf Platz vier, deutlich vor Borussia Dortmund, die 101,97 Euro berechnet.