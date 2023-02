Kein Lewandowski-Erbe in Sicht Warum der Liga eine Saison ohne Torjäger nicht schadet

Da stellt sich die Frage: Braucht es heutzutage überhaupt noch einen klassischen Knipser, um erfolgreich zu sein? Ein Blick nach Italien spräche dafür. Dort führt der in Wolfsburg gescheiterte Victor Osimhen mit 19 Toren in 20 Einsätzen deutlich die Rangfolge an (Zweiter ist Lautaro Martinez von Inter Mailand mit 13 Toren in 24 Spielen). Sein Klub, der SSC Neapel, ist gleichzeitig überlegender Tabellenführer.