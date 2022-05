Bundesliga kompakt : Köln stolpert nach Europa – Dortmund Vizemeister

Der 1. FC Köln verliert gegen den VfL Wolfsburg, spielt aber genauso sicher europäisch wie Union Berlin, die beim SC Freiburg einen deutlichen Sieg feierten. Borussia Dortmund tröstet sich mit der Vizemeisterschaft.

Greuther Fürth - Borussia Dortmund 3:1 (1:0)

Sieg in Fürth: Trostpreis Vizemeisterschaft für BVB

Borussia Dortmund hat sich nach einer wechselhaften Saison wenigstens den Trostpreis in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann bei Absteiger SpVgg Greuther Fürth verdient mit 3:1 (1:0) und holte sich zum achten Mal die Vizemeisterschaft. Der BVB verdarb damit auch Fürths scheidendem Trainer Stefan Leitl den Abschied im Ronhof.

Julian Brandt brachte den BVB, der seine beiden letzten Spiele gegen Meister FC Bayern (1:3) und Bochum (3:4) verloren hatte, in der 26. Minute in Führung. Jessic Ngankam (70.) glich mit seinem ersten Ligator aus. Doch der agile Brandt (72.) und Felix Passlack (77.) konterten prompt. Für die SpVgg war es das bereits elfte Spiel ohne Sieg.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Viel Schwung, wenig Ertrag - doch am Ende schießt die Konkurrenz den 1. FC Köln nach Europa: Die Mannschaft von Steffen Baumgart ist im Endspurt der Fußball-Bundesliga überraschend gestolpert, wird in der kommenden Saison aber dennoch international spielen. Der FC unterlag am vorletzten Spieltag dem VfL Wolfsburg mit 0:1 (0:1) und rutschte damit auf Rang sieben ab.