Fünf Kandidaten für den Titel Selten war es in der Bundesliga so schwer, einen klaren Favoriten auszumachen

Der 1. FC Düren gehört sicher nicht zu den ganz großen Vereinen auf dem Fußball-Kontinent. Deshalb markiert der 28. Juli 2024 ein bedeutendes Ereignis in der Klubgeschichte. Da rang nämlich der Regionalligist dem großen FC Bayern München in einem Testspiel ein 1:1-Unentschieden ab. Für die Bayern steht dieses Spiel nicht unbedingt in einem historischen Rang. Es sagt aber zumindest eines: Zurzeit weiß niemand, wie stark der Abomeister der Jahre 2013 bis 2023 in der Saison 2024/25 sein wird. Tatsächlich war es wahrscheinlich noch nie so schwer, einen klaren Titelfavoriten zu finden.