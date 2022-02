TSG 1899 Hoffenheim

Zugänge: Justin Che (FC Dallas/Leihe mit Kaufoption), Fisnik Asllani (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Justin Hoogma (Heracles Almelo, vorher an die SpVgg Greuther Fürth verliehen), Bruno Nazario (Vasco da Gama/ablösefrei, vorher an Club America verliehen), Lucas Ribeiro (Ceara SC/Leihe, vorher an Internacional Porto Alegre verliehen), Melayro Bogardo (FC Groningen/Leihe, vorher an Club America verliehen)