Der DFB-Pokal ist diesmal ein Wettbewerb der Außenseiter Meist werden die Bayern DFB-Pokalsieger. Ja, manchmal auch Borussia Dortmund. Auch Wolfsburg holte zuletzt mal den Pott. Doch meist ist es eben einer der Großkopferten der Liga, der am Ende in Berlin den Pokal in den Nachthimmel stemmt und sich feiern lässt. Und gerade vor diesem Hintergrund ist die laufende Pokalrunde eine besondere. Eine tolle. Eine, die einen Fußball am Leben erhält, in dem die Grundüberzeugung überlebt, dass dann doch mal die Kleinen die Großen schlagen können. Die Bayern blamierten sicht früh beim 0:5 in Gladbach, Dortmund scheiterte beim FC St. Pauli. Leverkusen schied gegen Karlsruhe aus. Im Halbfinale standen schließlich der HSV, Freiburg, Union Berlin und Leipzig. Im anstehenden Finale sind es Freiburg und Leipzig. Und es würden einfach zu dieser Pokalrunde passen, wenn es die Freiburger am Ende packen würden.