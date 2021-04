Kostenpflichtiger Inhalt: Nahrungskette der Liga funktioniert : Saison-Endspurt lehrt Klubs, wo ihre Grenzen sind

Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland Foto: AP/Martin Meissner

Meinung Düsseldorf Leipzig kann sich keine Titelgier kaufen. 19-Jährige können den BVB nicht führen. In Leverkusen grüßt das Murmeltier. In Gladbach herrscht Zerreißprobe statt Hype. Und auch in Frankfurt rumort es bei allem Erfolg. Viele ambitionierte Teams holt eine Realität ein, die man hinter sich lassen wollte.