Gespräche zwischen Liga und Politik : Oster-Spieltag der Bundesliga könnte abgesagt werden

Blick auf die leere Tribüne im Stadion an der alten Försterei in Berlin. Foto: dpa/Maja Hitij

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, hat Gespräche über eine mögliche Absage des Oster-Spieltages in der Fußball-Bundesliga zwischen Bundespolitik und der Deutschen Fußball Liga bestätigt.

Am 3. und 4. April sind neun Bundesliga-Spiele angesetzt, unter anderen das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) und das Berliner Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC am Ostersonntag (18.00 Uhr/Sky). Für das Hauptstadt-Duell hat der Berliner Senat einen Antrag auf die Zulassung von Fans im Rahmen eines Pilotprojekts in der Hauptstadt abgelehnt.