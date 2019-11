Dramatische Niederlage gegen Hoffenheim : Beierlorzer steht in Köln vor dem Aus – Veh ist schon weg

Köln Achim Beierlorzers Gesicht schien sich in Stein zu verwandeln. Der ohnehin schwer angezählte Trainer des 1. FC Köln hat durch einen späten Knockout auch sein "Endspiel" verloren und steht beim Aufsteiger vor dem Aus.

Gegen die Rekordjäger von der TSG Hoffenheim unterlag der FC am Freitag trotz guter Leistung mit 1:2 (1:0), kassierte seine achte Saisonniederlage - und Beierlorzers 131. Tag im Amt dürfte einer seiner letzten gewesen sein. "Es ist zum Kotzen", rief Stadionsprecher Michael Trippel in sein Mikrofon.

Es sind wieder einmal turbulente Tage in Köln. Jhon Cordoba (34.) hatte mit seinem ersten Bundesliga-Tor für Köln die verdiente Führung erzielt. Joker Sargis Adamyan (48.) glich jedoch für die Gäste aus, und Jürgen Locadia sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis für den wettbewerbsübergreifend sechsten TSG-Sieg in Serie - Klubrekord. Hoffenheim sprang damit von Rang neun vorerst auf Platz zwei der Tabelle.

Schon nach der Derby-Pleite in Düsseldorf am vergangenen Wochenende hatte es Spekulationen um eine sofortige Entlassung gegeben, dann wandte sich die Klubführung mit einer ungewöhnlichen Mitteilung an die Öffentlichkeit: In der Hoffnung auf die Wende gegen Hoffenheim bekam Beierlorzer eine Gnadenfrist - allerdings verbunden mit einem klaren Hinweis: "Dass es im Fußball am Ende auf Ergebnisse ankommt, ist jedem klar."