2:3 gegen Union : Mainz stellt Negativrekord auf - Trainer Schwarz wackelt bedenklich

Mainz Der FSV Mainz 05 hat eine Woche nach seiner bislang höchsten Bundesliga-Pleite die nächste Niederlage kassiert. Gegen Union verlieren die Rheinhessen 2:3. Der angezählte Trainer Sandro Schwarz wackelt bedenklich.

Anstatt Wiedergutmachung für das 0:8 (0:5) bei RB Leipzig zu betreiben, unterlagen der FSV Mainz 05 am 11. Spieltag 2:3 (0:2) gegen Aufsteiger Union Berlin.

Die 24.349 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen eine zähe Anfangsphase. Die von Schwarz geforderte "Reaktion" seiner Schützlinge blieb erst einmal aus, Union war die aktivere Mannschaft. Die Mainzer, deren Sportvorstand Rouven Schröder trotz der Misere auf Wintertransfers verzichten will, wirkten angeschlagen.

Die Gastgeber waren vor allem auf Fehler-Vermeidung bedacht. Auch deshalb fehlte den Rheinhessen, die ohne Stefan Bell, Dong-Won Ji und Jean-Philippe Mateta auskommen mussten, in der Offensive der Mut. Die Verunsicherung war aber auch in der Defensive zu spüren. Christian Gentner hatte in der 15. Minute die Führung für Union auf dem Fuß.