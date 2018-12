Horst Heldt wütet gegen Videoschiedsrichter: “Der Scheiß ist nicht mehr akzeptabel!“

Mainz Der FSV Mainz 05 hat dank eines fragwürdigen Elfmeters noch einen Punkt im Duell mit Hannover 96 gerettet. Die Rheinhessen kamen im Heimspiel durch das späte Ausgleichstor von Daniel Brosinski zum 1:1 (0:1).

„Das ist ja ein Witz, das war der Wahnsinn an Schwalbe“, schimpfte 96-Sportchef Horst Heldt und sprach im TV-Sender Sky von einer „glasklaren Fehlentscheidung“. „Wieso mischt er sich da nicht ein und sagt, das ist eine klare Schwalbe? Ich verstehe es nicht mehr. Es ist nicht mehr akzeptabel, der ganze Scheiß“, wetterte Heldt in Richtung des Videoreferees in Köln. Ostrzolek beteuerte, Mateta nicht berührt zu haben und meinte, dass der Franzose nach dem Spiel selber zugegeben habe, dass es eine Schwalbe war. „Ich weiß nicht, wer da in Köln gesessen hat heute, das war eine ganz klare Fehlentscheidung“, sagte Ostrzolek nach der packenden und turbulenten Partie.