Mainz gewinnt in Berlin : Quaison-Dreierpack schockt Hertha - große Solidarität mit Torunarigha

Berlin Mit dem ersten Bundesligasieg nach zuvor vier Niederlagen hat der FSV Mainz 05 Hertha BSC tiefer in die Krise befördert. Die Rheinhessen setzten sich verdient 3:1 durch. Fans und Mannschaft nutzten das Spiel für klare Solidaritätsbekundungen mit Jordan Torunarigha.

Der übberagende Robin Quaison erzielte alle Treffer für Mainz (17./82./90.+4, Foulelfmeter) zum so wichtigen Erfolg beim Rivalen aus der Hauptstadt und steht nun bei elf Saisontoren. Berlin, das Marius Wolf mit Gelb-Roter Karte (88.) verlor, kam durch ein Eigentor von Jeffrey Bruma (84.) zum Anschlusstreffer. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie rückte die Mainzer Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer (21 Zähler) bis auf zwei Punkte an die Hertha in der Tabelle heran und darf zumindest etwas durchatmen.