Interview mit TV-Kommentator Frank Buschmann : „Ich kann einfach nicht jedem gefallen“

Düsseldorf Sportkommentator Frank Buschmann polarisiert durch seine unverwechselbare Berichterstattung. Im Interview erklärt er, wieso er sich oftmals mit Kritikern auseinandersetzt und dass es eine generelle Verrohung in den sozialen Medien zu beobachten gibt.

Während der Samstagskonferenz verpassten die Zuschauer des TV-Senders Sky ein Live-Tor im Spiel Paderborn gegen Düsseldorf. Grund dafür war eine zu lange Überleitung des Kommentators Frank Buschmann. Der äußerte sich anschließend via Social Media emotional auf einige kritische Stimmen. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Buschmann über die Vorkommnisse.

Frank Buschmann, ärgern Sie sich über sich selbst?

Buschmann Ich muss natürlich zugeben, dass ich auch nicht immer den richtigen Ton treffe. Aber wer in unserer Gesellschaft hat beschlossen, dass ich mir alles gefallen lassen muss, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe? Hat das jemand mal gesetzlich verankert?

Einige Zuschauer haben sich aufgeregt, weil Sie durch eine lange Überleitung ein Tor in Paderborn verpasst haben. Nehmen Sie uns mal mit. Wie läuft das in der Konferenz ab?

Buschmann Der Kommentator in der Konferenz sagt der Regie, dass in seinem Spiel gleich etwas passieren könnte. Zum Beispiel wenn es eine aussichtsreiche Freistoßposition gibt. Dann wird mir Bescheid gegeben, dass ich sofort dahin abgeben soll. Das ist in diesem Fall aber nicht passiert. Deshalb habe ich eine etwas längere Übergabe gewählt.

Die hat in diesem Fall nicht gut funktioniert. Die Zuschauer hätten bei einer schnelleren Übergabe ein Tor live sehen können.

Buschmann Richtig, meine Übergabe war einfach schlecht, das muss ich zugeben. Aber mir hat niemand gesagt, dass ich schnell nach Paderborn geben soll. Ich weiß in dem Moment nicht, was in Paderborn passiert.

Holger Pfandt war Kommentator des Paderborn-Spiels und sagte darauf: „Hättest du nicht so lange rumgeeiert, hätten wir es live gesehen.“

Buschmann Ich verstehe total, dass Holger Pfandt da genervt war. Er müsste nur eigentlich wissen, dass so etwas passieren kann. Wenn sein Satz nicht gefallen wäre, hätte niemand ein großes Ding daraus gemacht. Ob man sowas On Air sagen muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin aber auch nicht sauer auf ihn, das passiert im Eifer des Gefechts. Es ist aber natürlich glasklar, dass so ein Satz Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die mich nicht mögen.

Hast Du getrunken? Wir sehen nicht, was im anderen Stadion passiert! Geht mir das auf den Sack mit der Nölerei! — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) October 26, 2019

Sie haben dann auf eine negative Twitter-Nachricht reagiert und gefragt, ob die Person etwas getrunken habe.

Buschmann Zuerst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass eine Person, die an sich nichts Schlimmes geschrieben hat, meinen Ärger abbekommen hat. Aber ehrlich gesagt, empfinde ich das gar nicht als Beleidigung. Ich habe ja nicht geschrieben: ‚Du blöde Pissnelke gehst mir auf den Sack.‘ Ob ich getrunken habe, werde ich von vielen Leuten nach jedem meiner Bundesliga-Tipps gefragt. Jeder sollte sich da selbst mal fragen, ob das eine Beleidigung ist. Wissen Sie, was mich nervt?

Sagen Sie es uns.

Buschmann Ich weiß jetzt schon, dass man zu diesem Interview sagen wird, dass ich vollkommen abgehoben und kritikresistent bin. Und vielleicht hätte ich auch einfach zum 18. Mal ganz normal nach Paderborn abgeben sollen. Mein Verständnis ist aber, dass es den Zuschauern irgendwann zu langweilig wird.

Antworten Sie denn oft auf Nachrichten in den sozialen Netzwerken?

Buschmann Schon, sie müssen nur vernünftig formuliert sein. Wenn mir einer schreibt, dass ich ein Arschloch und Selbstdarsteller bin, dann antworte ich überraschenderweise nicht. Wenn jemand aber fundierte Fragen stellt, dem antworte ich meistens auch und erkläre ihm, wieso ich diese Formulierung und diese Überleitung gewählt habe. Dass ich das nicht immer machen kann, ist klar. Denn dann hätte ich keinen anderen Job mehr.

Dann möchte ich doch auch was zum Nachmittag sagen, falls sich jemand nur über, mag ich nicht nennen, informiert.... Wenn es nicht so traurig wäre und natürlich ist es ein Kampf gegen Windmühlen. #S04BVB #Konferenz pic.twitter.com/v2LVdnqt1F — Frank Buschmann (@FrankBuschmann) October 26, 2019

Können Sie denn eine generelle Verrohung bei Social Media feststellen?

Buschmann Ja. Und es geht mir da gar nicht nur um meine Person. Es ist ein generelles Problem. In mir reift der Gedanke, einfach mal etwas zurückzufahren. Dann bekomme ich zwar nicht mehr mit, was auf Social Media passiert, es nervt mich aber auch nicht mehr. Aber eigentlich wäre das doch Einknicken, oder? Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht.

Sie profitieren aber auch von ihrer enormen Anzahl von Followern.

Buschmann Stimmt, und ich war lange Zeit total stolz auf den Umgang untereinander auf Social Media. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das ein Forum ist, auf dem ich mich mit anderen sportbekloppten Menschen austauschen kann. Dann stieg aber meine Bekanntheit. Und dann stieg auch der Klamauk-Anteil meiner Aussagen – das ist übrigens ein Vorwurf, den ich mir machen muss. Damit bin ich vielleicht ein bisschen naiv umgegangen.

Wieso sind Sie dann weiterhin so aktiv in den sozialen Netzwerken?

Buschmann Es geht mir in erster Linie darum, das zu machen, was ich liebe – und das ist der Sport. Wenn dann Menschen meinen, dass meine Art, den Sport zu vermitteln, ihnen nicht gefällt, ist das absolut in Ordnung. Je bekannter man wird, desto mehr Neider hast du, das ist auch total okay. Ich kann einfach nicht jedem gefallen.

Die Frage ist aber doch, ob Sie sich nicht zu häufig den Kritikern stellen.

Buschmann Wissen Sie, wieso ich das mache? Es geht hier gar nicht nur ums Internet und Social Media. Ich erlebe das auch im wirklichen Leben, beim Becker oder beim Metzger – die Leute werden immer miesepetriger. Es wird über alles nur noch gemeckert. Vielleicht bin ich einfach ein sturköpfiger Gerechtigkeitsfanatiker. Hätte ich die Finger stillgehalten, dann wäre nichts mehr gekommen. Das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Dann hat man deutlich mehr Ruhe. Und ich weiß auch, dass ich die Geschichte hätte umgehen können, wenn ich es einfach ganz cool von mir weggeschoben hätte. Nun wird wahrscheinlich die nächste Frage mancher Medien sein, ob Sky mich nicht rausschmeißen muss.

Hat Sky denn mal gesagt, dass Sie etwas zurückfahren sollen?

Buschmann So eine Geschichte ist natürlich für keinen erfreulich. Aber wir sind uns schon einig darüber, dass meine privaten Social-Media-Kanäle auch meine privaten Kanäle bleiben. Insgesamt bin ich sehr glücklich darüber, wie Sky damit umgeht. Wenn mich Millionen Menschen in diesem Land so schlimm finden würden, wieso hat mich Sky dann verpflichtet? Weil mich alle so doof finden? Oder vielleicht, weil ich ein ganz passabler Sportreporter bin.

Ein Kollege von Ihnen polarisiert auch. Jörg Dahlmann äußert sich dazu in den sozialen Netzwerken aber überhaupt nicht.

Buschmann Jörg Dahlmann und mich in der Sportberichterstattung zu vergleichen, ist aberwitzig. Damit will ich gar nicht beurteilen, wer besser und wer schlechter ist. Aber die Herangehensweise, ein Fußballspiel zu kommentieren, ist total unterschiedlich. Trotzdem werden wir gern miteinander verglichen. Ich finde es wichtig, dass es bei einem Sender wie Sky, der so viel Sport überträgt, Leute gibt, die nicht alle dieselbe Herangehensweise haben. Wir haben genug Roboter im deutschen Fernsehen. Wir können gern über Inhalte diskutieren, wenn ich etwas falsch einschätze. Aber flapsige Sprüche kann man gut oder schlecht finden. Es gibt da nicht nur schwarz oder weiß. Mein Verständnis von TV-Berichterstattung ist, dass durchaus auch mal gelacht werden darf. Solange mein Kommentar nicht über dem steht, was auf dem Platz im Stadion passiert.

Bevor Sky Sie verpflichtet hat, haben Sie unter anderem auch Basketball und Football kommentiert. Kann man da eher mal einen flapsigen Spruch machen als im Fußball?

Buschmann Im Basketball und im Football gab es auch Leute, die sich über meinen Kommentar aufgeregt haben. Die wird es immer und überall geben, ich sehe da keinen Unterschied zum Fußball. Der einzige Unterschied ist, dass Basketball 50.000 Menschen gucken, Football 400.000 Menschen gucken und Fußball 1,5 Millionen Menschen gucken. Dadurch kommt einem das mehr vor. Prozentual hat sich aber nichts geändert. Ich will wirklich nicht arrogant klingen, aber stellen Sie sich eine Frage: Wenn alle den Kommentar von mir so unglaublich scheiße finden, wieso kommen immer alle zu mir und wollen unbedingt ein Foto mit mir machen? Weil mich alle so schlimm finden? Oder weil sich immer nur die Menschen melden, die etwas nicht gut finden?

Vor einigen Tagen sind Sie einen ungewöhnlichen Schritt gegangen und haben einige Hasskommentare öffentlich gemacht.

Buschmann Auch da ging es mir weniger um mich. Beleidigungen wie ‚Hurensohn‘, da stehe ich mittlerweile drüber. Aber meinem Kollegen Wolff Fuß wurde geschrieben, dass er sich umbringen soll.

