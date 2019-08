Transfers und Gerüchte : Wechsel perfekt – Franck Ribery hat bei neuem Verein unterschrieben

Jedvaj wechselt von Bayer nach Augsburg



Der kroatische Verteidiger Tin Jedvaj wechselt mit sofortiger Wirkung von Bayer 04 Leverkusen zum FC Augsburg. Der Werksklub transferiert den 23-Jährigen auf Leihbasis für ein Jahr zum Fußball-Bundesligisten, teilte Bayer 04 Leverkusen mit. Der Vertrag Jedvajs in Leverkusen hat noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023.



"Ich habe den FCA in den letzten Jahren als einen Verein wahrgenommen, bei dem sich Spieler sehr gut weiterentwickeln können", sagte Jedvaj, der zuletzt in Leverkusen unter Trainer Peter Bosz keine Rolle mehr spielte. Der kroatische Nationalspieler könnte im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin seine FCA-Debüt feiern.

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter bezeichnete den Deal als "großartig". Jedvaj habe "trotz seiner jungen Jahre bereits viele Erfahrungen gesammelt. Daher wird er unserem Team mit seinen Stärken sicher weiterhelfen können."

Jedvaj nahm bereits am Dienstag das Training in Augsburg auf - wie auch Lichtsteiner: Der 105-malige Schweizer Nationalspieler hatte am Montag einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der 35-Jährige soll der bei den Pleiten im Pokal in Verl (1:2) und in der Liga in Dortmund (1:5) schwachen Augsburger Abwehr Sicherheit verleihen.