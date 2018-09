Fortuna-Ultragruppe droht der Polizei wegen Hambacher Forst

Düsseldorf Die Ultragruppe Dissidenti hat mit einem geschmacklosen Plakat für Aufsehen gesorgt. Die Düsseldorfer Gruppierung droht darauf der Polizei.

Am kommenden Mittwoch empfängt Fortuna Düsseldorf im Zuge der Englischen Woche in der Bundesliga Bayer Leverkusen zum Nachbarschaftsduell. Am Samstag gastiert die Fortuna anschließend beim 1. FC Nürnberg. Allerdings brachten der stellvertretende Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Polizei-Gewerkschaft, Heiko Müller, und der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wegen des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am kommenden Wochenende und den anhaltenden Protesten im Hambacher Forst einen Ausfall von Bundesliga-Spielen ins Gespräch.