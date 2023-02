Wie sich der Fußball abschafft Ihr macht unseren Sport kaputt!

Meinung | Düsseldorf · Das Aufbegehren gegen den Videobeweis im Fußball in dieser Form wird immer lauter. Fortuna hat am 22. Spieltag zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht – für das Produkt insgesamt waren beide schlecht. Warum es so nur Verlierer gibt und was sich ändern sollte. Ein Anstoß.

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

26.02.2023, 07:02 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund ist international schon längst keine große Nummer mehr. Zahlenmäßig schon, da kann man sich noch immer rühmen, weltweit die meisten Mitglieder zu haben. Aber hören tut auf den einst so mächtigen Verband niemand mehr. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Deutschland ist maximal nur noch einer von vielen. Die große Bühne steht woanders. Das ist besonders gut im Schiedsrichterwesen zu sehen, wo Wochenende für Wochenende ein Großteil dieser Zunft Leistungen abliefert, die gehobenem Niveau nicht gerecht werden. Das sind hausgemachte Probleme, weil es einige gravierende Fehler im System gibt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben