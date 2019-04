2:1-Erfolg bei Hertha BSC : Überragender Raman sichert Fortuna verdienten Sieg in Berlin

Berlin Der Bundesliga-Aufsteiger gewinnt dank eines Doppelpacks des 24-jährigen Belgiers bei Hertha BSC mit 2:1. Die Düsseldorfer überholen damit ihren Gastgeber und klettern in der Tabelle auf Platz zehn.

Große Auswahlmöglichkeiten hatte Funkel vorab nicht mehr. Nachdem Kaan Ayhan wegen seiner muskulären Probleme am Oberschenkel und der junge Vater Dawid Kownacki die Reise nach Berlin gar nicht erst angetreten hatten, stellte sich realistisch gesehen nur noch die Frage, ob Marcel Sobottka oder Adam Bodzek im defensiven Mittelfeld aufgeboten würde. Der Trainer entschied sich für den Aspekt Erfahrung und gab Bodzek den Vorzug. Auf der Bank nahm dann alles aus dem Fortuna-Kader Platz, was noch laufen konnte und nicht im Vaterschaftsurlaub weilte.

Dennoch war die Zuversicht im Düsseldorfer Lager groß, sprach doch die Formentwicklung eindeutig für den Aufsteiger. In der Rückrundentabelle belegte er vor der Partie mit 16 Punkten den achten Platz, die Hertha rangierte mit fünf Zählern weniger auf Platz zwölf. Und das daraus resultierende Selbstvertrauen war dem Team gleich in den ersten Augenblicken anzumerken. Dodi Lukebakio, nach abgesessener Gelbsperre zurück in der Startelf, und Kevin Stöger verbuchten bereits nach 140 Sekunden große Möglichkeiten, wobei Lukebakio von seiner Riesenchance offenbar selbst überrascht wurde: Völlig frei tauchte er vor Torhüter Rune Jarstein auf, doch statt den Ball an ihm vorbeizulegen und in aller Ruhe einzuschieben, schloss der Belgier vorschnell und überhastet ab.