Niko Gießelmann

Hatte in der ersten Halbzeit viel Platz zu Vorstößen, nutzte diesen erfolgreich aus. Erzielte in der 17. Minute mit einem strammen Schuss in die Maschen das 1:0 für die Fortuna. Seine Entschädigung für kleine Unaufmerksamkeiten in der Anfangsphase.

Note 3+