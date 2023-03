Nächster schwacher Auftritt Der DFB muss Schiedsrichter Stieler eine Denkpause verordnen

Tobias Stieler muss vom DFB eine Denkpause bekommen. So knallhart muss man es nach seiner blamablen Leistung am Sonntag im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München (2:1) leider sagen, als er zweimal in strittigen Situationen zunächst auf Schwalbe entschied und glasklare Elfmeter übersah. Doch der Videobeweis, an dieser Stelle häufig kritisiert, rettete den Schiedsrichter. Klar ist aber auch: ein guter Unparteiischer hätte in beiden Situationen erst gar keine Hilfe aus dem Kölner Keller benötigt.