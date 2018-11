FC Schalke 04 - Hannover 96: Schalke beendet Torflaute mit 3:1-Sieg

Gelsenkirchen Ein umstrittener Elfmeter, der zum 1:0 führt, ein Blitztor nach dem Ausgleich und das Ende einer Durststrecke: Das Spiel Schalke gegen Hannover hatte einiges zu bieten. Mit dem besseren Ende für die Schalker.

Der FC Schalke 04 hat seinen Torflaute in der Bundesliga mit gleich drei Treffern beendet. Der Algerier Nabil Bentaleb mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 57. Minute, Breel Embolo (71.) und Mark Uth (85.) bescherten dem Revierclub am Samstag einen glücklichen, aber verdienten 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen Hannover 96. Der eingewechselte Hendrik Weydandt (70.) hatte für das zwischenzeitlichen 1:1 gesorgt.