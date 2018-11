Schwere Vorwürfe: Frau stellt Anzeige wegen sexueller Belästigung in Schalke-Fankurve

Gelsenkirchen Eine junge Frau hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ein Mann sie bei einem Spiel des FC Schalke 04 sexuell belästigt haben soll. Als sie bei einem Ordner Hilfe suchte, soll der sie harsch abgewiesen haben.

Es läuft das Spiel des FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg, mehr als 60.000 Zuschauer feiern in der Arena in Gelsenkirchen-Buer. 5:2 steht es am Ende, es ist ein lange ersehnter deutlicher Sieg für Königsblau. Mitten im fröhlichen Getummel soll eine Frau allerdings eine wahre Qual erlebt haben. Sie hat bei der Polizei in Gelsenkirchen Anzeige erstattet: wegen sexueller Belästigung. „Wir ermitteln diesbezüglich“, bestätigte eine Sprecherin der Behörde unserer Redaktion. Im Fokus der Ermittler steht auch ein Ordner. Aber der Reihe nach.

Wie „Bild“ zuerst berichtete, war die 22-Jährige allein im Stadion, da ihr Freund verhindert war. So erzählte es die junge Frau der Zeitung. Ein Mann habe ihr auf der Tribüne zunächst an den Po gefasst und später soll er sogar versucht haben, durch die Kleidung den BH der Frau zu öffnen. Schließlich habe der mutmaßliche Täter seine Hand von hinten in die Hose der Frau geschoben. Eingeschritten sei niemand. Zwischendurch habe sich die 22-Jährige hilfesuchend an einen Ordner gewandt. „Wenn du damit nicht klarkommst, solltest du das Spiel besser am Fernseher verfolgen“, soll der Mann geantwortet haben. „Wir sind dabei, das Verhalten des Ordners rechtlich zu überprüfen“, sagt die Sprecherin der Polizei. Ermittelt werde nun zum Beispiel, ob es Zeugen des Vorfalls gibt. Auch mögliche Videoaufnahmen sollen ausgewertet werden. Zu den Details wollte sich die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.