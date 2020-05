Leipzigs Timo Werner : „Ausland reizt mich mehr als der FC Bayern“

Leipzig Timo Werner hat einem Wechsel von RB Leipzig zum Rekordmeister Bayern München vorerst eine Absage erteilt. Der Nationalspieler bevorzuge bei einem Wechsel weiterhin das europäische Ausland.

Der 24-Jährige wird immer wieder vor allem mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea in England in Verbindung gebracht. Andere europäische Topklubs sollen ebenfalls Interesse an dem schnellen Mittelstürmer haben. Sein Vertrag bei den Leipzigern ist bis zum 30. Juni 2023 gültig. Gegen eine Ablösesumme, die angeblich bei 60 Millionen Euro liegen soll, könnte er den Klub aber schon in diesem Sommer verlassen.