VfB erkämpft Rettungschance : Ibiza-Bayern feiern mit Schale – Bielefeld und Hertha schäumen

München Meister-Party mit Makel: Schwache Bayern patzen auch gegen den VfB Stuttgart und verursachen damit ein hochspannendes Abstiegsfinale. Die Ibiza-Debatte bekommt neue Nahrung und erzürnt die Konkurrenz.

Als Manuel Neuer um 19.37 Uhr im rot-weißen Konfettiregen die Meisterschale in den Münchner Abendhimmel reckte, kochte in Berlin und Bielefeld die Volksseele hoch. Das unerwartete 2:2 (2:1) der schwachen Ibiza-Bayern gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart sorgt für ein Herzschlagfinale im Tabellenkeller - mit den Schwaben als möglicherweise lachendem Dritten.

Bayern-Trainer Nagelsmann, der den Ibiza-Trip einiger Stars in Folge der biederen 1:3-Pleite in Mainz als „sinnvolle Belastungssteuerung“ bezeichnet hatte, musste auf die kranken Nationalspieler Leroy Sane und Jamal Musiala verzichten und schickte sieben Kurz-Urlauber von Beginn an in die Partie. „Die waren jetzt nicht beim Komasaufen“, betonte Nagelsmann.