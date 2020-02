Neuer patzt, Lewandowski trifft : Bayern zittert sich zum Last-Minute-Sieg gegen Schlusslicht Paderborn

München Manuel Neuer patzte schwer, doch auf Robert Lewandowski war mal wieder Verlass: Der polnische Torjäger hat Bayern München nach einem ernüchternden Auftritt mit seinem Last-Minute-Treffer beim 3:2 (1:1) gegen den SC Paderborn gerettet.

Lewandowski erzielte in der 88. Minute das Siegtor, zuvor hatten Serge Gnabry (25.) und Lewandowski (70.) die Bayern vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in London zweimal in Führung gebracht. Doch Dennis Srbeny nach Neuers Stellungsfehler (44.) und Joker Sven Michel (75.) glichen jeweils aus. Auch beim 2:2 sah Neuer nicht gut aus, als er einen Schuss vor Michels Füße abklatschte.