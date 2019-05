Sieg gegen Hannover : Bayern legt im Titelrennen vor

München Der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe erfüllt: Der Rekordmeister besiegte Hannover 96 3:1.

Tabellenführer Bayern München hat im Bundesliga-Titelkampf seine Hausaufgaben gemacht und seinen Vorsprung auf Rivale Borussia Dortmund trotz einer wenig meisterlichen Vorstellung zumindest vorübergehend auf fünf Punkte ausgebaut. Die über weite Strecken klar überlegene, aber kaum überzeugende Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang den designierten Absteiger Hannover 96 in Überzahl aufgrund ganz schwacher Chancenverwertung nur mit 3:1 (2:0).

Dortmund kann im Abendspiel bei Werder Bremen aber wieder auf zwei Zähler an den Rekordmeister heranrücken. Die auswärts weiter sieglosen Hannoveraner können den sechsten Bundesliga-Abstieg noch verhindern, weil Konkurrent Stuttgart in Berlin verlor.

Robert Lewandowski (27.) mit seinem 22. Saisontor, Leon Goretzka (40.) und der eingewechselte Franck Ribery (84.) stellten den zehnten Liga-Heimsieg der Bayern hintereinander sicher. Der zur Pause eingewechselte Jonathas verkürzte mit einem umstrittenen Handelfmeter (51.). Kurz darauf flog der Stürmer nach einem Rempler gegen Sven Ulreich sowie einem Ellbogenschlag gegen Joshua Kimmich per Gelb-Rot vom Platz (55.).

In der 86. Minute wurde bei den Hausherren Altstar Arjen Robben (35) nach mehr als fünfmonatiger Verletzungspause unter Standing Ovations für den frenetisch gefeierten Kingsley Coman eingewechselt.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena hatte 96 durch Genki Haraguchi (5.) zwar die erste Chance, nach einer Überraschung sah es danach aber zunächst nicht aus. Zwar hatten die Bayern nicht ihren besten Tag, hier und da fehlte es an Präzision im Passspiel oder Tempo. Doch an ihrer spielerischen Dominanz und fußballerischen Überlegenheit gegen das destruktive Schlusslicht gab es kaum Zweifel. Die Effektivität war jedoch wieder einmal mangelhaft.